Cláudia Raia lembra mãe oito meses após a sua morte

Cláudia Raia lembrou, esta terça-feira, a sua mãe, Odette Raia, que morreu aos 95 em março, com uma mensagem sentida. A mediática atriz está a atravessar uma fase difícil depois de a progenitora ter perdido a vida. No perfil de Instagram, a intérprete assinalou mais um mês que passou desde o dia da morte da mãe. “Oito meses sem ela… ou melhor com ela em outro lugar, ainda melhor”, escreveu Cláudia Raia na legenda de uma publicação que ilustrou com diversas fotografias de Odette Raia rodeada de familiares. View this post on Instagram Oito meses sem ela… ou melhor com […]