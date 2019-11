Claudia Schiffer faz peças exclusivas de louça das Caldas

Margarida Fonseca Hoje às 00:55 Facebook

A ex-modelo Claudia Schiffer está a desenvolver peças para a marca Bordallo Pinheiro, de quem se diz fã e colecionadora.

Claudia Schiffer, ex-modelo alemã e ícone da moda, é a autora de coleções exclusivas da marca de cerâmica Bordallo Pinheiro que, para o ano, comemora 135 anos de existência. A notícia foi divulgada nas redes sociais de Claudia e da marca eternamente associada à louça das Caldas.

Segundo se sabe, será em janeiro que se ficará a conhecer o trabalho da antiga modelo e os moldes da sua parceria com o grupo Visabeira, dono da Bordallo.

"Há anos que coleciono cerâmica Bordallo Pinheiro. Estou muito entusiasmada em poder materializar as minhas ideias e em desenvolver uma estreita colaboração com as equipas de ambas as marcas. Mal posso esperar para ver o produto final em minha casa!", disse Claudia Schiffer ao "Observador".

A prova disso é uma fotografia partilhada, em setembro, onde a ex-musa da moda aparece rodeada de peças portuguesas e uma imagem, mostrada ontem, com Schiffer em jeito de autora a anunciar a parceria.

O fruto do trabalho da modelo alemã, ainda sem dados concretos, será conhecido na Maison & Objet, em Paris, uma das principais feiras mundiais do setor de decoração e lifestyle.

Segundo o mesmo jornal, a ex-modelo é uma "ávida colecionadora de arte com um amor confesso pelo design" e costuma "abrir a porta das suas deslumbrantes casas no Reino Unido para revistas internacionais da especialidade". "Acima de tudo é uma honra enorme colaborar com um ícone da moda de renome mundial como Claudia Schiffer, que assimila as nossas marcas no seu quotidiano, tornando-as suas", disse Nuno Barra, administrador da Bordallo Pinheiro, a marca de Faianças das Caldas da Rainha fundada em 1884.