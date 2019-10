Cláudia Vieira assinala aniversário da avó com dedicatória

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudia Vieira assinalou publicamente mais um aniversário da avó, Ludovina, com uma mensagem especial nas redes sociais. A avó da atriz completa 87 anos de vida esta quarta-feira e, para celebrar a data, Cláudia Vieira partilhou uma fotografia de ambas, no perfil de Instagram, juntamente com uma dedicatória comovente. “Esta super avó está hoje de parabéns. É minha e é a mais rija de todas”, escreveu na descrição. https://www.instagram.com/p/B3rnEhehUtk/ Recorde-se que Cláudia Vieira está grávida da segunda filha, Caetana, furto da relação com João Alves. A atriz é também mãe de Maria, da relação terminada com Pedro Teixeira. TEXTO: Mariana […]