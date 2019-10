Cláudia Vieira celebra 87.º aniversário da avó “mais rija de todas”

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudia Vieira fez questão de celebrar publicamente o 87.º aniversário da sua avó Ludovina, com uma mensagem ternurenta e uma fotografia que deixou os fãs rendidos. A atriz, que está grávida pela segunda vez, aproveita cada momento para estar com a família e o seu perfil de Instagram serve para dividir os episódios mais importantes com os fãs. Desta vez, tratou-se de uma data especial: a avó “mais rija de todas” completa mais um ano. “Esta super avó está hoje de parabéns! É minha e é a mais rija de todas”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece […]