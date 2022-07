Cláudia Vieira mimada antes da estreia de novo programa na SIC

Atriz é a apresentadora do programa "Cantor ou Impostor?" que estreia, este domingo à noite, na SIC. Na véspera, convidada de Fátima Lopes no "Caixa Mágica", Cláudia Vieira foi surpreendida com declarações de amor e apreço das filhas e do namorado, além da presença do irmão de amigas.

"Sou descontroladamente viciado em ti". A frase é do companheiro de Cláudia Vieira, João Alves, e foi ouvida, este sábado, em direto na SIC, deixando a protagonista emocionada. A surpresa surgiu a pretexto do arranque do seu novo desafio televisivo e não se ficou por aqui.

Maria, de 12 anos, a filha mais velha da atriz, declarou-a como "a melhor mãe do mundo". "Adoro estar contigo, mas principalmente quando estamos na praia! Gosto muito de dar passeios, de dar mergulhos e de fazer piqueniques contigo", confessou a pré-adolescente, depois de juntas terem passado os últimos dias na Madeira.

"Mamã, te amo", afirmou Caetana, de dois anos e meio, que é fruto já da atual relação com João Alves. Seguiu-se, então, o empresário que enviou um ramo de flores e um vídeo para lhe desejar "o melhor" na estreia do programa "Cantor ou impostor?". "Tenho a certeza que vai ser um sucesso e lá estarei ao teu lado a torcer por ti", sublinhou.

João não esconde o orgulho que sente pela companheira: "incrível como por onde passas deixas sempre algo de muito bom. Quer seja entre a família, amigos e o trabalho. Todos gritam o quão especial tu és. O quão gratificante é ter-te por perto".

O casal está junto há oito anos e ele garante que aprendeu muito com Cláudia Vieira. Por isso, "sou um sortudo por fazer parte da tua vida. Preciso desse abraço que abraça. Sou descontroladamente viciado em ti", acrescentou.

A poucas horas de se revelar na condução da nova aposta da SIC, a atriz manifestou-se "radiante e de coração a transbordar", até porque, em estúdio, contou ainda com a presença do irmão Sérgio, da sobrinha mais nova, e de amigas, entre elas a também atriz Andreia Dinis.