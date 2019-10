Cláudia Vieira mostra barriga “gigante” de grávida

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:42 Facebook

Com cerca de seis meses e meio de gestação, Cláudia Vieira exibiu o crescimento da barriga de grávida. A atriz mostrou, numa fotografia partilhada no perfil de Instagram, a barriga “gigante” que apresenta a poucos meses de dar à luz a segunda filha, Caetana. “A ficar gigante… A barriga! (Quer dizer… Eu vou por arrasto, mas faz parte!) E é preciso dar estrutura para esta bebé crescer da melhor forma possível”, escreveu na legenda da publicação. View this post on Instagram A ficar gigante.. a barriga! (Quer dizer…eu vou por arrasto mas faz parte!)… e é preciso dar estrutura para […]