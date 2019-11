Cláudia Vieira mostra nova foto da barriga… enorme

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz da SIC acordou na manhã deste domingo com vontade de partilhar a sua gravidez com os seguidores. E mostrou a barriga (que está enorme). No último trimestre da gravidez, a atriz de “Alma e Coração” (SIC) anda feliz da vida com o seu “estado de graça”. E, por isso, nada como partilhá-lo com os milhares de seguidores. Na manhã deste domingo, Cláudia Vieira voltou a mostrar a barriga que, na verdade, é um “barrigão”. View this post on Instagram Quando num quadradinho tão pequeno está tantoooo♥️♥️♥️ 📸 @marisamartinsfotografia Bom dia ✨ A post shared by Cláudia Vieira (@claudiavieiraoficial) […]