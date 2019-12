Cláudia Vieira pode ter parto prematuro

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

No último trimestre da gestação, Cláudia Vieira revelou que a filha pode nascer antes do tempo previsto. A atriz partilhou no Instagram algumas novidades sobre a gravidez e anunciou que o nascimento da segunda filha, que irá receber o nome de Caetana, pode estar para breve. “Os primeiros sinais desta garota querer sair estão a surgir e nós cá te esperamos com muito amor e saúde”, lê-se na descrição de algumas fotografias em que é possível ver-se a barriga. View this post on Instagram Os primeiros sinais desta garota querer sair estão a surgir e nós cá te esperamos com […]