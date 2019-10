Cláudia Vieira: “Sinto-me privilegiada em ter tempo para estes momentos”

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:31 Facebook

Cláudia Vieira mostrou-se completamente rendida ao tempo que passou com a sua filha, Maria, no fim de semana passado, no meio da natureza, em Coimbra. A atriz tem estado afastada do pequeno ecrã por estar a viver a sua segunda gravidez. Por isso, a profissional da SIC tem aproveitado para estar algum tempo com a sua pequena Maria. “Sou tão apaixonada por esta miúda e sinto-me uma privilegiada em ter tempo para estes momentos”, escreveu Cláudia Vieira na legenda de uma foto em que as duas surgem no Aqua Village Health Resort & SPA. View this post on Instagram Sou […]