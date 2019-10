Cláudia Vieira sobre gravidez: “Terceiro trimestre é intenso em todos os sentidos!”

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:40 Facebook

Cláudia Vieira prepara-se para entrar no terceiro trimestre da segunda gravidez. Apesar de estar serena, a atriz confessou que vem ai um período “intenso”. A intérprete de 41 anos, que protagonizou a novela “Alma e Coração” (SIC), está a aproveitar os últimos meses deste segundo período de gestação longe do trabalho e ao lado de família. A viver uma fase calma, a profissional da estação de Paço de Arcos desabafou, no perfil de Instagram, sobre o terceiro trimestre que se aproxima: “Estou serena mas a verdade é que o terceiro trimestre é intenso em todos os sentidos! A crescer a […]