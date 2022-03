Cláudia Vieira: "Vou voltar ao ritmo louco de dois projetos em simultâneo"

Atriz vai interpretar uma "personagem nova" na novela que celebrará os 30 anos da SIC e, a meio das gravações, arrancará com a apresentação da versão portuguesa do programa "I can see your voice".

"Abril vem em força." É assim que Cláudia Vieira encara o próximo mês, com o arranque das gravações do projeto que celebrará o 30.° aniversário da SIC. "É uma novela curta, que durará três/ quatro meses, com muitas caras do canal e com muitas personagens que já fizeram parte da vida dos portugueses", antecipa, em conversa com o JN.

Inicialmente, a atriz ia fazer "uma pequena presença" como Diana, a pretexto do seu papel em "Alma e coração", mas agora já sabe que terá "uma personagem nova" e que nada tem a ver com trabalhos anteriores. Isto porque "a maioria dos atores com quem contracenei já fizeram personagens muito fortes em projetos posteriores a "Alma e coração" e seria difícil encaixar a minha história ali". "Novelão" é o nome apontado para a aposta da SIC e contará, por exemplo, com Luciana Abreu como Floribella e Sara Matos como Elsa Santinho, que foram interpretações que marcaram a ficção da estação.

A meio das gravações, Cláudia Vieira arrancará com a apresentação do programa "I can see your voice", que define como "um projeto muito divertido, leve e descontraído". Para se preparar, assistiu ao que se faz em Madrid, de onde regressou "muito entusiasmada". A dinâmica passa pelos jurados e convidados especiais seguirem as pistas e a intuição para perceberem onde está o verdadeiro o talento, vencendo quem descobrir quem sabe cantar ou não passa de impostor. Original da Coreia do Sul, o formato já conquistou países como Estados Unidos, Canadá, China, Filipinas, Bélgica, Bulgária, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Reino Unido e Espanha.

Um bocado workaholic

Depois de "um período relativamente tranquilo, vou voltar ao ritmo louco de dois projetos em simultâneo, mas sou mesmo feliz assim, pois sou um bocado workaholic", sublinha Cláudia. O facto de ter abrandado no último ano permitiu-lhe acompanhar os últimos meses de vida cão Yoshi e dar atenção às filhas, Caetana, de dois anos, e Maria, de quase 12 e "a entrar na adolescência". "Eu precisava de um bocadinho de mais espaço a nível pessoal e consegui. Agora o ritmo vai ser mais intenso e vou ter que me focar", acrescenta, certa que faz "uma boa gestão". À sua volta, reúne uma forte estrutura e o apoio do namorado, João Alves, além do da restante família.

Antes de entrar em ação, na passada quarta-feira, Cláudia esteve na inauguração da Loja das Meias, no NorteShopping, em Matosinhos, onde se reuniram outras caras conhecidas. De volta ao Norte, aproveitou para estar com amigos e, na companhia da stylist Gabriela Pinheiro, escolheu vestidos para os desafios profissionais que se aproximam.