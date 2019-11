Cláudio Ramos faz 46 anos e é mimado por Cristina Ferreira e pelo namorado

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O apresentador da SIC completa esta segunda-feira 46 anos e tanto Cristina Ferreira como o companheiro, Diogo Faria, lhe deram os parabéns. Cláudio Ramos está em festa. O “vizinho” mais conhecido do país completa 46 “primaveras”, motivo mais do que suficiente para receber muitos parabéns. Mas, nas redes sociais, há duas celebrações muito especiais: Cristina Ferreira homenageou o companheiro do programa matinal da SIC, enquanto o namorado, Diogo Faria, fez uma declaração de amor a Cláudio Ramos. https://www.instagram.com/p/B4uToJ0lTpp/ “O vizinho @claudio_ramos faz anos hoje! Por esta festa toda é que ele não esperava”, congratulou-se a apresentadora de “O Programa da […]