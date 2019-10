Cláudio Ramos mostra-se com 25 anos em fotografia inédita

NTV Hoje às 11:50, atualizado às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudio Ramos recordou a estreia em televisão, na SIC, com uma fotografia de há 20 anos, no dia em que a estação televisiva completou o 27º aniversário. Como forma de assinalar mais um aniversário da primeira televisão privada em Portugal, criada em 1992, Cláudio Ramos mostrou-se com 25 anos, no perfil de Instagram, com um registo de 1999, no programa da SIC “Noites Marcianas”. “A fotografia de má qualidade foi roubada ao ecrã há vinte anos. Há vinte anos. No dia da minha estreia na SIC. Hoje a SIC faz 27 anos. Voltou à liderança com a força toda. Olho […]