Com apenas 11 anos, filho de Cristina Ferreira é padrinho

Com apenas 11 anos, o filho de Cristina Ferreira foi escolhido para padrinho da filha de uma das primas da apresentadora da SIC. A propósito de experiências com a maternidade, a comunicadora da Malveira revelou, durante “O Programa da Cristina”, na manhã desta quinta-feira, que o seu filho, Tiago, já é padrinho. Cristina Ferreira afirmou que está novamente em contacto com o a maternidade devido ao nascimento da filha de uma prima, que diz ser “como uma irmã”, revelando ainda que a bebé é afilhada de Tiago. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Revelado o homem ideal para Cristina Ferreira