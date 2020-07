Comediante André de Freitas em Lisboa após sucesso internacional 

Sara Oliveira Hoje às 18:31 Facebook

Depois de quatro anos em Londres, o comediante André de Freitas estreia "Touché!", na LX Factory, em Lisboa, onde às sextas-feiras, até 17 de julho, promete fazer rir os portugueses, depois de se afirmar além-fronteiras.

Aos 25 anos, o artista pode não ser conhecido de muitos portugueses, mas já conquistou uma carreira internacional de sucesso na stand-up comedy, somando mais de 500 espetáculos.

Com os últimos quatro anos passados em Londres, onde chegou apenas com 400 euros no bolso, André de Freitas integrou as digressões de conceituados comediantes americanos, Jim Gaffigan e Tom Rhodes. Por isso, "as pessoas que gostam de comédia e são mesmo aficionadas já vão seguindo o meu percurso", reconhece.

De regresso a Portugal para explorar o "boom do stand-up", André estreia, esta sexta-feira, as sessões "work in progress" do espetáculo "Touché!", na livraria Ler Devagar, na Lx Factory, em Lisboa, repetindo-o a 10 e 17 de julho.

Sob direção de Rui Sinel de Cordes, o humor será apresentado em português, mas o anfitrião reconhece que é mais fácil fazer rir na língua de Shakespeare, pois "é extremamente maleável". "Uma piada que tenha 15 palavras em inglês quando traduzida para português normalmente leva mais 5/10 palavras e essa diferença nota-se no ritmo", explicou, em conversa com o JN, quem tem a versão de "Touché" também em inglês.

No Reino Unido, André de Freitas mantém projetos e, por isso, tenciona voltar, dividindo-se entre os dois países. Até agora, "ter sido o primeiro português na Comedy Store, em Los Angeles, EUA, foi muito especial", mas o artista destaca como espetáculo mais marcante o ""Top Secret Comedy" como comediante pago".

Antes de Londres, tentou a sorte nos Estados Unidos, mas ficou pouco tempo por não ter consigo o visto que o deixasse ficar o tempo suficiente para se afirmar. "Mas quem sabe, no futuro, não possa tentar novamente, concluiu, deixando perceber que a ambição não tem fronteiras.