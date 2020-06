"Como é que o bicho mexe" de Bruno Nogueira volta ao Instagram e recorda Pedro Lima

Sara Oliveira Hoje às 13:46 Facebook

Depois do sucesso alcançado durante a quarentena, Bruno Nogueira promoveu um direto especial no Instagram, no domingo.

No regresso pontual da rubrica "Como é que o bicho mexe?", o humorista voltou a reunir milhares de seguidores, numa noite que serviu ainda para homenagear Pedro Lima, pouco mais de uma semana após a morte do ator.

Foi um episódio especial do programa noturno criado por Bruno Nogueira, quando Portugal estava confinado por causa do novo coronavírus. E foi para cumprir a promessa feita à filha mais nova, Luísa, que voltou, numa altura "a coisa não está boa" no que respeita ao contágio, por isso avisou para os jovens "se conterem um bocadinho no convívio estúpido".

Mais uma vez, o artista contou com a participação de amigos e colegas de profissão, também eles bem conhecidos do público. Foi o caso de Nuno Markl, João Manzarra, Salvador Martinha, Albano Jerónimo, Nuno Lopes ou João Quadros, desta vez sem poses atrevidas, mas igualmente com poucos filtros nas palavras.

Numa noite "com cacimba", como descreveu o anfitrião, houve tempo para homenagear o ator Pedro Lima, falecido a 20 de junho, lançando uma campanha de apoio à mulher deste, a ceramista Anna Westerlund, promovendo a sua loja online. "Não vou explicar porquê, vou só meter isto aqui", afirmou Bruno, partilhando a ligação para o site.

Ao longo de toda a emissão, que chegou a juntar mais de 100 mil pessoas, até o pai de Bruno Nogueira entrou em direto.