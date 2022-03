"Como foi o vosso fim de semana?": Chris Rock fala pela primeira vez (mas pouco) sobre agressão de Will Smith

JN Hoje às 16:01 Facebook

Chris Rock voltou aos palcos da comédia com uma ovação do público. Disse ainda estar "a processar" a agressão de Will Smith e remeteu declarações para mais tarde.

Dividindo a luz dos holofotes com Will Smith desde a madrugada de segunda-feira, quando foi agredido pelo ator norte-americano em plena cerimónia dos Oscars, Chris Rock falou pela primeira vez sobre o incidente que marcou o início da semana. Mas falou pouco.

Na quarta-feira, o comediante subiu ao palco para um espetáculo de comédia em Boston, nos EUA, onde foi recebido com uma ovação da plateia por dois minutos. "Como foi o vosso fim de semana?", começou por perguntar Chris Rock, ironizando com o episódio de que foi alvo e sobre o qual não se alongou. "Ainda estou a processar o que aconteceu, portanto, a dada altura, vou falar sobre isto. E vai ser sério e engraçado", disse apenas.



Um elemento do público ainda gritou "Fuck Will Smith" (que se f*** o Will Smith, em português), mas Rock ignorou o comentário e deu início ao espetáculo.

Piada sobre Jada Pinkett-Smith motivou agressão

Antes de subir ao palco dos Oscars para receber a estatueta de Melhor Ator pelo papel em "King Richard - Criando Campeãs", Will Smith fê-lo para dar uma bofetada a Chris Rock, que estava a apresentar o evento. O humorista tinha feito uma piada sobre Jada Pinkett-Smith, que recentemente tomou a decisão de rapar o cabelo, por sofrer alopecia, que causa a perda total ou parcial dos cabelos, e Smith, marido da também atriz, não reagiu bem.

Rock disse que mal podia esperar por ver a atriz no "G.I. Jane 2", numa referência ao que seria uma sequela do filme "G.I. Jane", onde a personagem principal, interpretada por Demi Moore, é careca. E o que se seguiu foi uma reação inesperada por parte de Will Smith, que se levantou da plateia do Dolby Theatre, em Los Angeles, subiu ao palco e agrediu o comediante de 57 anos.

"Will Smith acabou de me bater na cara", disse Rock, parecendo tão incrédulo como o público ali presente, que tentava perceber se se tratava realmente de uma agressão ou de uma encenação. "Mantém o nome da minha mulher longe da p*ta da tua boca!", gritou duas vezes Will Smith, já sentado no lugar. E Chris Rock manteve-se sem mais nenhuma reação até terminar de apresentar o Oscar de Melhor Documentário, entregue a "Questlove por Summer of Soul".

Entretanto, Will Smith já pediu desculpa pelo sucedido e a Academia dos Oscars anunciou ter aberto um processo disciplinar por conduta imprópria contra o ator.