Conceição recorda primeiro vínculo aos dragões e deixa agradecimento "eterno" aos pais

JN Hoje às 09:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 16 anos, Sérgio Conceição assinava o primeiro contrato com o clube, na presença da família. Mais de três décadas depois, o treinador assinalou a data com uma mensagem nas redes sociais.

O técnico do F. C. Porto, Sérgio Conceição, assinalou no sábado os 32 anos do primeiro vínculo contratual com os dragões, firmado quando tinha 16 anos. Numa publicação no Twitter, recordou o momento, que contou com a presença do pai e do cunhado, já falecidos.

"Há 32 anos passámos um serão bem diferente. Assinei pelo F. C. Porto pela primeira vez, acompanhado do meu pai e do meu cunhado. Tinha eu 16 anos e uma vontade de triunfar alimentada pelas dificuldades que sempre passámos. Hoje eles não estão cá para comemorar este aniversário, mas a memória deles e da minha mãe, é algo que vive em nós", escreveu o treinador azul e branco.

PUB

Na mesma mensagem, afirmou estar "eternamente grato" pelos valores que os pais lhe transmitiram, assegurando ter sido a base para "alcançar o sucesso" de hoje.