“Conta-me Como Foi” estreia-se a 7 de dezembro

NTV Hoje às 10:47, atualizado às 11:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O anúncio foi feito esta quarta-feira à noite pelo diretor de Programas da RTP: o “Conta-me Como Foi” regressa no dia 7 de dezembro e vai ser exibido todos os sábados a partir das 21.00 h. A terceira foi de vez. Após três encontros com os atores da série do terceiro canal – na apresentação da grelha da RTP, em entrevistas individuais e, finalmente, esta quarta-feira com o elenco reunido – ficou a saber-se a data de estreia de uma das “pérolas” da RTP: o “Conta-me Como Foi” volta a 7 de dezembro e vai ser exibido aos sábados, a […]