Coronavírus. Desfile de Alexandra Moura cancelado em Milão 

Sara Oliveira Hoje às 10:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Única portuguesa no calendário oficial da moda italiana, designer acabou por não apresentar coleção

Com casos confirmados em regiões de Itália, como Veneto e Lombardia, o coronavírus levou também ao cancelamento da Semana de Moda de Itália, na qual a portuguesa Alexandra Moura ia apresentar ontem a sua coleção para o outono- inverno 2020/21. A designer era a única representante lusa no calendário oficial e tinha tudo a postos para fazer desfilar as propostas "Nu Mistura" no Palazzo dell'Arengario, em plena Piazza Duomo, mas tudo mudou por causa da ameaça do Covid-19.

Inicialmente, estava previsto que o evento decorresse à "porta fechada" e fosse transmitido online, tal como aconteceu, no domingo, por exemplo, com o de Giorgio Armani, mas poucos horas depois foi confirmado o cancelamento numa edição marcada, desde o início, pela ausência, de clientes asiáticos.

"Estamos muito tristes pelo nosso desfile ter sido cancelado. Queremos agradecer a todos os envolvidos na preparação do nosso show. Os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas na Lombardia, Itália", partilhou Alexandra Moura nos perfis das redes sociais.

Recorde-se que a sua marca estava em Milão desta vez sem o apoio do Portugal Fashion, pela mão de quem entrou no certame. Por falta de resposta à candidatura a fundos comunitários, esta temporada, o projeto da ANJE não avançou com o roteiro internacional. Alexandra teve o suporte da Câmara de Moda Italiana e os próprios meios, seguindo agora com a coleção para o showroom na Semana de Moda de Paris, antes de a mostrar no Porto na segunda semana de março.