CR7 e Georgina celebram primeiro aniversário de Bella Esmeralda

Sara Oliveira Hoje às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi há um ano que o craque e a companheira viveram um misto de emoções, quando perderam um dos gémeos que esperavam. Agora é hora de dar os parabéns à pequena Bella..

Foi a 18 de abril de 2022 que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez comunicaram o falecimento de um dos gémeos que esperavam, o menino a quem chamaram Angel, ao mesmo tempo que davam as boas vindas à menina que vingou. Hoje é dia de celebrarem o primeiro aniversário de Bella Esmeralda na Arábia Saudita.

"Angel e a Bella nasceram na segunda-feira de Ressurreição. Chegou o momento que eu mais esperava e o meu coração parou. A Bella nasceu forte e saudável, mas parte do meu coração partiu-se. Como iria continuar? Tinha uma bebé, ela era forte e saudável e precisava de mim", relata Georgina na 2.ª temporada do seu reality show na Netflix. Recorda a dor de perder o filho, quando tinha uma nova vida nos braços para amar.

PUB

Bella Esmeralda cresceu e agora é com orgulho que a mãe vai partilha as suas graças no Instagram. Há dias mostrou num vídeo a menina divertida com a irmã Eva Maria, sentadas num jipe. Apesar de ser a mais nova, já entra nas brincadeiras dos mais velhos, sendo comum ver Mateo e Alana Martina a brincar com ela. Cristianinho, de 12 anos, assume o papel de irmão mais velho, ajudando a cuidar da bebé, a quem Georgina reconhece "um olhar tão forte e delicado".

Com Ángel na memória e também tatuado (em forma de anjo a agarrar a lua com as mãos) na pele da Georgina, hoje em Riade cantam todos os parabéns a Bella, apesar do Al-Nassr jogar contra o Al-Hilah e CR7 só se poder juntar mais tarde à festa.

Na verdade, são raras as datas importantes que o jogador não tenha que entrar em campo, embora Georgina tenha tido o privilégio de o ter em pleno a 27 de janeiro, quando fez 29 anos. Para ela, "o seu tempo" foi mesmo o melhor presente. "É raríssimo ele passar o meu dia de anos comigo, porque tem compromissos profissionais. Senti-me super feliz!", confessou no programa espanhol "El Hormiguero".

No seu programa "Soy Georgina", Gio fala da sua segunda gravidez, da notícia de que ia ter gémeos, do parto e de tudo o que seguiu depois.