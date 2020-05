Craque no campo do amor, Bernardo Silva assume nova paixão

Sara Oliveira Hoje às 09:04 Facebook

Depois dos rumores, o futebolista Bernardo Silva mostrou-se apaixonado nas redes sociais. Inês Degener Tomaz é a nova namorada do craque do Manchester City e as imagens dos dois já fazem sucesso.

A relação começou por uma amizade, mas depressa evoluiu para uma paixão que a influencer e o futebolista só agora assumem publicamente. Mas já não era segredo, tendo-se tornado assunto na última semana, embora sem provas que a confirmasse.



Sem filtros, Bernando Silva foi o primeiro a publicar uma fotografia com a namorada, acompanhada por um emoji a sorrir. Inês foi um pouco mais explícita e partilhou um vídeo dos dois, na praia, e um coração como legenda.

O craque do City e da seleção nacional abre o jogo do amor quase dois anos após o fim do namoro com Alicia Verrando. O relacionamento terminou em outubro de 2018 mas, no último ano, a modelo francesa ainda se mostrou em Manchester, sugerindo uma possível reconciliação. É passado: a portuguesa Inês Degener Tomaz é oficialmente a nova dona do coração de Bernardo.