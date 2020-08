Craques da bola gozam férias em Portugal

Sara Oliveira Hoje às 14:12 Facebook

A pandemia da covid-19 mudou rotinas e destinos de férias dos futebolistas que, após uma época atípica, escolheram jogar pelo seguro e ficar por Portugal.

O arranque da nova temporada está para breve, mesmo que os jogadores do F. C. Porto e do Benfica só tenham entrado no defeso após a Taça de Portugal, no passado fim de semana.

Por isso, até os craques estrangeiros optaram por ficar por cá, prescindindo de longas viagens até aos países de origem. Foi o caso do colombiano Luis Diaz ou do mexicano Tecatito Corona que, depois de partilharem as conquistas portistas, escolheram recuperar energias, juntos e com as respetivas famílias, em Vilamoura, no Algarve. As mulheres, Gera Ponce e Gabriela, são inseparáveis e são elas que têm partilhado os registos das férias.

Sérgio Oliveira e Cristiana

Português de gema, o "dragão" Sérgio Oliveira faz férias cá dentro com a mulher, Cristiana Gonçalves Pereira. Ainda no Algarve está o suíço Haris Seferovic, com a mulher, Amina, e a filha Inaya. Em breve, o avançado benfiquista jogará a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas agora é imperativo relaxar.

Da mesma equipa, o médio português Pizzi elegeu a Comporta para uns dias apenas com a mulher, Maria Luís Barros. Filipe Augusto, o médio brasileiro do Rio Ave, optou por ir para um hotel no Pinhão, em pleno Douro, onde tem aproveitado para mimar a mulher, Ravenna.

Rayanne e Renan Ribeiro em Sabrosa

A mesma região foi eleita pelo guarda-redes do Sporting Renan Ribeiro, enquanto o também "leão" Francisco Geraldes anda de autocaravana pelos caminhos de Portugal.

Já os futebolistas lusos a jogar lá fora regressaram ao país de origem para a tão desejada pausa. Com o futuro em aberto e com a Rússia como hipótese, Adrien Silva passou uns dias com a mulher, Margarida Neuparth, e os três filhos, no Parque Natural Peneda-Gerês. Um retrato à imagem do que têm feito muitos dos colegas de profissão, este ano adaptados às restrições impostas pela pandemia.