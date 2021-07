Craques da seleção de férias após o Euro

Sara Oliveira Hoje às 18:43 Facebook

No Algarve, Ibiza, Grécia ou Maldivas, futebolistas aproveitam tempo com as mulheres e namoradas.

A seleção nacional despediu-se do Europeu há pouco mais de uma semana, nos oitavos de final, libertando os jogadores para férias em família, alguns deles longe de Portugal. A maioria esperou alguns dias depois de saírem da competição para voarem para destinos de sonho, até porque, atualmente, é preciso fazer testes à covid antes de viajar.

As ilhas gregas foram a escolha de Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes, para dias de diversão com as respetivas namoradas, April Ivy, Inês Degener Tomaz e Madalena Moura Neves. Encontraram-se em Mikonos, onde Rúben e Gonçalo, sempre ao lado das companheiras, experimentaram os bifes do famoso chef turco Salt Bae, preparados pelo próprio no restaurante da rede Nusr-Et. Bernardo e Inês seguiram para Santorini.

Melhor marcador da Liga, mas sem tempo para fazer o gosto ao pé pelas quinas, Pedro Gonçalves escolheu as Maldivas para mimar a namorada, Bruna Rafaela. Afastado da competição por ter sido infetado com o vírus, e já recuperado, João Cancelo escolheu o mesmo destino para pedir a mão de Daniela Machado, a mãe da única filha, Alicia, em casamento.

Depois de ter interrompido as férias no Dubai - onde anteontem aterrou William Carvalho - para substituir Cancelo, Diogo Dalot retomou o defeso agora em Ibiza, sempre com a namorada, Cláudia Pinto Lopes. Ainda na badalada ilha das Baleares, Rúben Neves também goza de uma jornada apenas com a noiva, Débora Lourenço, sem os três filhos.

Com ligações ao Minho, por ter jogado no Braga, João Palhinha ficou por cá e já passou pelo Gerês, com a mulher Patrícia Palhares, e andou de barco na barragem da Caniçada. Em solo nacional continua também o guarda-redes Rui Patrício, agora em Lisboa, depois de ter estado no Algarve, com a mulher, Vera Ribeiro, e os filhos, Eva e Pedro. A sul, reencontrou o preparador físico João Francisco Lapa, com quem trabalhou no Wolves, e a mulher deste, a fadista Cuca Roseta. Depois de um ano em Inglaterra, o dono da baliza das quinas parece determinado em aproveitar o que de melhor o país tem para oferecer.

Numa altura em que o futuro na Juventus está em aberto, Cristiano Ronaldo mostrou-se a bordo do seu iate CG Mare, "a descansar" com a namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos, Eva, Mateo, Alana e Cristianinho. Sorridente, o capitão desfruta da tranquilidade do Mediterrâneo, com o título de melhor marcador do Euro à vista.