Craques dos anos 1990 já são avôs orgulhosos

Domingos Paciência, João Vieira Pinto e Zinedine Zidane estão entre os antigos futebolistas que receberam netos ainda jovens.

Nos anos 1990 e no início deste milénio, houve futebolistas que, pelo talento nos relvados, nunca mais serão esquecidos, até porque mantêm ligação ao desporto-rei e vão mostrando como é a vida para lá dos relvados. Na casa dos 50 anos, alguns estrearam-se já como avôs, sem acusarem qualquer peso da idade.

Antiga estrela do F.C. Porto, Domingos Paciência tinha 51 anos quando Carolina nasceu em novembro de 2020. A menina é filha de João, o primogénito do treinador, e Catarina Ruella Paciência, e é o ai-jesus da família. Domingos encara o facto de ser avô ainda novo como "uma sensação diferente, mas muito boa". "Por sermos avós com esta idade, por vezes somos confundidos como pais, o que acaba por emprestar juventude", sublinha. Para ele, "poder brincar e fazer coisas que ainda poderia fazer como pai é muito gratificante", além de "ser muito bom viver isto quando há colegas da mesma geração que ainda estão a ser pais".

Na verdade, há quem viva as emoções a dobrar, com filhos e netos quase da mesma idade, como é o caso de João Vieira Pinto. O atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol, de 50 anos, é avô de Santiago, de 12 anos, Maria da Paz, de dez anos, e Lucas, de três anos, da parte do filho mais velho, o também futebolista Tiago Pinto. O neto mais novo, Vicente, de quase dois anos, é o único herdeiro da filha Diana, que nasceu quase dois meses depois da tia Irene Maria, a filha mais nova do avô João, que é pai ainda de Diogo, de quase 13 anos, e João, que em breve fará 17 anos.

Os avôs galáticos

No estrangeiro, Zinedine Zidane recebeu a primeira neta antes de fazer 50 anos, a 23 de junho. Sia veio ao mundo a 19 de maio, fruto da relação de Enzo Zidane com a modelo Karen Gonçalves, e é agora outros dos grandes orgulhos do treinador francês, que já passou as primeiras férias com o mais novo elemento da família.

A preparar-se para viver as mesmas emoções está Fernando Sanz, de 48 anos, que, assim como Zidane, fez parte da era dos galáticos do Real Madrid. O antigo defesa dos merengues e do Málaga soube que vai ser avô a semana passada quando, ao lado da mulher, Ingrid Asensio, se mostrou a segurar as imagens da ecografia. Os dois agradeceram à filha Ingrid e ao genro, o futebolista Ilies Hassaine, por fazerem deles "os avós mais felizes do mundo".