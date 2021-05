Craques recarregam baterias em destinos de praia

Sara Oliveira Hoje às 19:08 Facebook

Futebolistas gozam defeso em família ou com amigos. E mesmo quem tem o Euro à porta aproveita o tempo livre que resta.

Todos os anos há destinos que se destacam nas escolhas dos protagonistas da bola mas Ibiza, em Espanha, continua a ser um dos preferidos. Foi para onde viajou o portista Wilson Manafá com a mulher, Jéssica Jeremias, desta vez sem filhos. Pelas mesmas bandas está agora também o ponta-de-lança do Eintracht Frankfurt Gonçalo Paciência, depois de uns dias no Dubai. Ainda nas ilhas Baleares, mas em Maiorca, o benfiquista Julian Weigl desfruta das primeiras férias depois de ter sido pai de Bruna Marie a 23 de abril, fruto do casamento com Sarah Richmond.

Conquistado o título de campeão pelo Sporting, o espanhol Pedro Porto aterrou ontem nas Maldivas com a noiva, Elisabeth. "Outro sonho realizado", partilhou o lateral. A mesma direção foi tomada pelo médio do Portimonense Bruno Costa que, em Alifu Dhaalu Atoll, pediu a namorada, Maria Moreira, em casamento.

Muitos craques também optaram por ficar por Portugal. É o caso do defesa-central do Benfica Lucas Veríssimo que, por estar lesionado, tem de fazer tratamentos e, por isso, não voltou ao Brasil, o país natal. Assim, com a mulher, Amanda Farias, e os filhos, Samuel e Mirella, vai aproveitando para conhecer melhor a capital - ontem, por exemplo, a família visitou o Oceanário -, além de aproveitar as praias da Costa da Caparica. Jovem promessa do F.C. Porto, João Mário também tem passeado coma namorada, Maria Carolina, pelo nosso país, tendo desfrutado de um passeio a cavalo à beira-mar na Comporta. Com alguns dias de folgas até se apresentar na seleção nacional, depois da final da Liga dos Campeões, o lateral do Manchester City João Cancelo recarrega baterias entre piscina, com a filha Alicia, de um ano e meio, e jantares românticos com a mulher, Daniela Machado. Ainda sem sabor a férias , pois ainda há um Europeu para jogar.