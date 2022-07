Cris Mota: do "Hell's Kitchen" Brasil até à serenidade de Braga

Sara Oliveira Hoje às 19:46 Facebook

A chef Cris Mota, nascida no Brasil e filha de pai açoriano, é uma das estrelas que este fim de semana marca presença do Festival da Comida Continente, no Parque da Cidade do Porto.

Vai exibir o talento que lhe deu, em 2016, a vitória no competitivo programa de culinária "Hell's Kitchen" Brasil.

Cris mudou-se para Portugal atrás de serenidade e instalou-se em Braga, onde assina pratos de autor no restaurante Vilarejo, desde 2019.

"Uma cozinha emotiva" é como descreve o que faz, sem deixar de ser "criativa", reconhecendo que o programa de TV impulsionou a vinda para a Europa.