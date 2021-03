Cristiana, a grande inspiração do goleador Sérgio Oliveira

Sara Oliveira Hoje às 10:59 Facebook

Empresária manteve-se firme no apoio ao marido durante o jogo em Turim. À semelhança das mulheres dos outros craques, a empresária esteve, à distância, na bancada virtual do Instagram.

Em Turim, Sérgio Oliveira assinou o bis que carimbou a passagem do F.C. Porto aos quartos de final da Liga dos Campeões, um feito que agradou aos adeptos e, claro, à mulher, Cristiana Gonçalves Pereira. Em condições normais, sem pandemia, a empresária teria viajado até Turim para assistir, no Estádio da Juventus, ao jogo. Mas agora foi à distância que vibrou com a exibição épica do homem com quem casou em junho de 2019.

"Enorme", descreveu a CEO da agência Best Models sobre a fotografia que Sérgio Oliveira lhe enviou de Itália, ainda no balneário, depois de receber o troféu de melhor em campo. Antes, Cristiana já tinha publicado o vídeo em que se via o craque a converter a penalidade que abriu o marcador em solo italiano, orgulhosa do seu "Oliveirinha". Em dezembro, quando o médio-ofensivo renovou contrato até 2025, no Estádio do Dragão, a também advogada desejou que fosse sinónimo de "uma etapa recheada de muito sucesso". "Estarei sempre aqui a torcer por ti, meu amor", jurou Cristiana Gonçalves Pereira.

"A união faz a força", diz o provérbio. E mesmo longe das quatro linhas, as famílias dos jogadores portistas provam-no, pois Sérgio Oliveira não foi o único a ter a mulher a torcer nos bastidores. Uma semana depois de ser mãe pela terceira vez, Cindy García foi "ao céu" com a boa prestação de Uribe, enquanto Jessica Jeremias mostrou a videochamada com Manafá no rescaldo do encontro, "com cara de quem chorou, riu, gritou, desesperou". Em campo, o lateral usou caneleiras com a fotografia da mulher e do filho de ambos, Kendrick, o que ainda emocionou mais a empresária.

Na baliza, Marchesín foi exímio a defender, inclusive os remates de Cristiano Ronaldo, enchendo também a companheira, Sol Ochandio, de brio. "És grande e mereces muito", partilhou nas redes sociais, cerca de um ano e meio depois de ter antecipado que o guarda-redes argentino iria "brilhar na Europa".