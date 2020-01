Cristiana Gonçalves Pereira é a nova dona da Best Models

Sara Oliveira Hoje às 16:58 Facebook

Advogada de formação, Cristiana Gonçalves Pereira abraça agora um novo desafio com a compra da agência Best Models. Aos 28 anos, a mulher do jogador do F.C.Porto Sérgio Oliveira assume-se para assumir o leme de um projeto com mais de duas décadas.

"É com enorme orgulho que abraço este novo projeto com o qual tanto me identifico. Como em tudo o que me envolvo, este será mais um desafio ao qual me irei entregar por inteiro. Estou positiva e confiante que será o início de um belo caminho e que terei do meu lado os melhores para juntos continuarmos o reconhecido trabalho que pela Best tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 21 anos", partilhou Cristiana Gonçalves Pereira.

A mulher do jogador do F.C.Porto adquiriu a agência Best Models no início deste ano, assumindo a pasta da administração até agora da responsabilidade de Alexandra Macedo que foi quem, em 1999, criou a empresa para responder às necessidades do mercado e agora mantém-se como diretora.

"Estou certa de que esta lufada de ar fresco repleta de beleza e profissionalismo que é a Cristiana trará um novo e excelente futuro para todos os que direta e indiretamente fazem parte da Best", sublinha Alexandra, certa que o futuro será de prosperidade.

Aos 28 anos, Cristiana está pronta para arregaçar as mangas em prol dos negócios. Licenciada em Direito, com mestrado em Direito das Empresas e dos Negócios pela Universidade Católica do Porto, frequenta atualmente a pós-graduação de Organização e Gestão do Futebol Profissional na Liga Portuguesa de Futebol.

Até fevereiro do ano passado, a advogada trabalhou ainda como apresentadora do Porto Canal, nunca deixando as leis para segundo plano. Casada desde o verão com Sérgio Oliveira, Cristiana confirma-se como uma mulher independente e empreendedora no papel de dona da única agência de modelos implantada no Porto e em Lisboa.