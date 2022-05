Cristiana Gonçalves Pereira junta moda e desporto em festa a dobrar

Com o marido, o futebolista Sérgio Oliveira, ao lado, empresária celebrou o 23.° aniversário da agência Best Models e anunciou novidades. Evento marcou o reencontro de amigos em Gaia

Quase dois anos e meio depois, Cristiana Gonçalves Pereira conseguiu organizar uma festa como dona e diretora da agência Best Models, já com "o processo maturado" e novos projetos em andamentos. O evento realizou-se na passada sexta-feira no hotel Hilton Porto Gaia, e rematou "uma grande semana", pois aconteceu dois dias depois de o marido, o futebolista Sérgio Oliveira, ter conquistado a Liga Conferência ao serviço da Roma. Assim como ela tinha estado a meio da semana na bancada a apoiá-lo em Tirana, na Albânia, o jogador manteve-se ao seu lado ou por perto, "pois só lado a lado é que as coisas fazem sentido", frisou a empresária.

"A vida pessoal é que nos dá suporte para a vida profissional. Foi há dois anos que a Cris abraçou este projeto, é um orgulho imenso ver o excelente caminho já feito", disse Sérgio Oliveira, certo que a mulher também o elevou "para um outro patamar".

"Evoluí e, mais uma vez, vejo-me a fazer este percurso a dois: ela a vibrar com os meus sucessos e eu a vibrar com os dela", acrescentou. Um dia depois de ter percorrido as ruas de Roma para festejar o título europeu no meio dos adeptos, em Vila Nova de Gaia o jogador mostrou-se satisfeito por estar longe dos relvados e na melhor companhia, sem pensar no futuro. "Foi uma semana em cheio. O Sérgio merece o que viveu nos últimos dias e agora é tempo de celebrar a dobrar", sublinhou Cristiana.

O momento focou o 23.° aniversário da agência e ainda o lançamento do novo departamento, Best Sports, dirigido a atletas de alta competição, juntando assim modelos, personalidades do Porto e desportistas. Entre eles, o também futebolista Gonçalo Paciência, que se fez acompanhar pela namorada, Priscilla Tollini, que está pela segunda vez no Porto. "A relação é recente, mas já nos conhecemos há quase um ano e está a correr muito bem", afirmou o craque do Eintracht Frankfurt. Priscilla está "encantada" com a Invicta e com a gastronomia, sobretudo depois de ter provado sardinhas assadas. O casal conheceu-se na Alemanha, onde ele joga e ela trabalha como advogada, conciliando agora as férias com a família e amigos em Portugal.

Quase sem restrições, a iniciativa pautou-se por muitos abraços e beijos, traduzindo a confessa saudade de convívio. Entre os convidados, destacou-se a presença ainda de Alexandra Macedo, fundadora e anterior diretora da Best, do designer de moda Miguel Vieira, do empresário Manuel Serrão, da antiga modelo Vera Deus, da produtora Isabel Branco e do médico Fernando Póvoas.