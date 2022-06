Cristianinho celebra 12.° aniversário em Maiorca

Filho mais velho de Cristiano Ronaldo está de parabéns esta sexta-feira. Festa será entre a mansão onde a família passa férias e o iate atracado em Port Adriano.

Apenas 12 dias depois dos "parabéns a você" aos gémeos Eva Maria e Mateo, de cinco anos, chegou a vez de felicitar o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, que faz esta sexta-feira 12 anos. Herdeiro do nome do craque, mas tratado por Cristianinho ou Júnior, o pré-adolescente celebra mais um aniversário, desta vez em Maiorca e com a presença do pai, o que nem sempre acontece.

O ano passado, por exemplo, CR7 estava, mais uma vez, ao serviço da seleção nacional, no Euro. Na sua ausência, a namorada, Georgina Rodríguez, organizou a festa num parque de diversões de Madrid, onde Cristianinho pôde divertir-se com os irmãos e amigos. Esta sexta-feira será diferente, com a família mais próxima completa e de férias nas Baleares. Também é a estreia de Bella Esmeralda, a filha mais nova de Cristiano e Georgina, que nasceu a 18 de abril. Por ser a mais pequena, tem sido o centro das atenções de todos, inclusive do irmão mais velho, agora às portas da adolescência.

Na companhia dos cinco filhos, Ronaldo e Georgina desfrutam de dez dias de descanso e mergulhos na ilha de Maiorca, destino que escolhem pela quarta vez. "Maiorca encanta-me. [...] As suas águas são as melhoras da Europa", disse a jovem argentina no reality que gravou para a Netflix, no qual o futebolista sublinhou que gosta de se sentir "livre como um pássaro".

Alojado desde terça-feira numa luxuosa quinta rural no sopé da Serra de Tramuntana - antes eleita pelo antigo colega do Real Madrid Sergio Ramos e a mulher, Pilar Rubio -, o clã pode desfrutar de um sem-número de comodidades.

Rodeada de vinhas e árvores de diferentes espécies, a propriedade tem uma capela, um apetrechado ginásio, piscina com palmeiras, vários jacuzzis, um recinto onde se pode jogar futebol e basquetebol, entre outros desportos, e uma quadra de área para praticar voleibol de praia.

A par das condições em terra que prometem tornar inolvidável o aniversário de Cristianinho, CR7 e companhia também têm o iate CG Mare atracado em Port Adriano, pronto a navegar no Mediterrâneo, como já aconteceu. Anteontem a meio da manhã, a família foi vista a zarpar rumo às águas de Cala Egos, em Andratx. Para que nada falte, o craque também fez chegar à ilha dois carros da sua vasta coleção: um potente Bugatti Centodieci e um Mercedes todo-o-terreno.