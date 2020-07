Cristianinho conduziu mota de água sozinho. Polícia abre processo

JN Hoje às 00:17 Facebook

Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, divulgou um vídeo do sobrinho Cristianinho a andar sozinho numa mota de água. Além de ter apenas 10 anos, é necessária habilitação legal para o fazer. A Polícia Marítima diz que vai apurar o que aconteceu.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais de Elma Aveiro no sábado e depressa se tornou viral, com milhares de visualizações. Segundo o semanário "Expresso", o filho mais velho do craque português, de 10 anos, conduzia uma mota de água sem a companhia de um adulto e até fez um pião na água, no Paul do Mar, na Madeira. Um momento de lazer em família. No entanto, para conduzir uma mota de água é preciso habilitação legal, tal como para conduzir um automóvel.

A Polícia Marítima já têm conhecimento do sucedido e, segundo o comandante e capitão do porto, Guerreiro Cardoso, em declarações ao semanário, "o caso será alvo de um processo para se saber exatamente o que se passou" e apurar "se há ou não lugar ao pagamento de uma coima".

O "Expresso" acrescenta que o vídeo chegou a ser partilhado pelo pai, Cristiano Ronaldo, e pela avó, Dolores Aveiro, mas já não se encontra online.