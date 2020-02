Cristianinho conseguiu um milhão de seguidores em dois dias no Instagram

Sara Oliveira Ontem às 23:29 Facebook

Herdou o nome do pai e a verdade é que Cristiano Ronaldo Júnior é quase tão famoso como o craque da Juventus agora também nas redes sociais.

O filho mais velho do futebolista Cristiano Ronaldo estreou-se no Instagram na passada terça-feira e, em apenas dois dias, ultrapassou a marca de um milhão de seguidores.

Um caso sério de popularidade, mas ainda atrás da avó, Dolores Aveiro, que tem mais de dois milhões de fãs, e ainda longe de CR7 que soma 205 milhões só no Instagram.

Só segue cinco contas

Cristianinho apenas segue cinco contas: o do pai, a de Georgina Rodríguez, a da avó, a do amigo Miguel Paixão e a da Juventus, onde também joga nas camadas jovens. A primeira publicação foi um vídeo em que se anuncia em quatro idiomas (português, inglês, italiano e castelhano), prendendo logo as atenções.

A emancipação digital do petiz vem no seguimento da forma como, nos últimos anos, Ronaldo expõe a família. O filho mais velho nasceu a 17 de junho de 2010, mas só a 3 de julho do mesmo ano é que o jogador anunciou ao Mundo a boa nova. Só em setembro desse ano é que se viu o bebé pela primeira vez. A partir daí, o público foi acompanhando o seu crescimento e, mais tarde, também o dos irmãos, Alana Martina, Eva Maria e Mateo.