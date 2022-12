Cristiano Ronaldo aproveita horas livres em família no Catar

À hora do jogo Argentina-Austrália, este sábado, o capitão da seleção nacional aproveitou as horas livres concedidas por Fernando Santos para estar com a família num resort de luxo no Catar. No convívio, estiveram ainda amigos e árabes que quiseram posar com Cristiano Ronaldo.

Descontraído e rodeado de Georgina Rodrigues e dos filhos Eva, Alana, Mateo e Cristianinho, com a irmã Katia e o sobrinho Dinis por perto. Foi assim que Cristiano Ronaldo gozou a folga no Mundial, à margem de quaisquer polémicas.

"O amor da minha vida", escreveu, em português, Georgina Rodríguez na legenda da imagem em que se mostra com Cristiano Ronaldo, este sábado, após um jantar com a presença do craque no luxuoso resort The Chedi Katara.

Enquanto Argentina e Austrália jogavam os oitavos de final - e Messi batia o recorde de Maradona como o futebolista azul celeste com mais jogos em Mundiais - , o capitão da seleção nacional desfrutou da companhia da família e de amigos, além de alguns árabes que quiseram registar o momento com fotografias ao lado do ídolo do futebol.

Os restantes jogadores de Portugal também aproveitaram as horas livres, alguns com as mulheres que se encontram em Doha, no Catar, como foi o caso de Bernardo Silva e Rúben Neves.