Cristiano Ronaldo de volta à Madeira com a família para visitar a mãe

Com a Liga italiana suspensa até 3 abril, por causa do coronavírus, Cristiano Ronaldo regressou esta segunda-feira de madrugada à Madeira, para ver a mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um AVC há exatamente uma semana.

Nesse mesmo dia, o craque da Juventus viajou de Turim até ao Funchal para se inteirar da situação da matriarca, fazendo-se acompanhar apenas pela namorada, Georgina Rodriguez, e o filho mais velho, Cristianinho.

Desta vez, sem jogos marcados, trouxe também os filhos mais novos, Eva, Mateo, e Alana, e duas amas, fazendo prever uma estada mais prolongada. Chegou por volta das duas da manhã, poucas horas depois de ter participado na vitória (2-0) da Juventus frente ao Inter de Milão, naquele que foi o seu milésimo jogo como profissional.

Durante esta segunda-feira, Ronaldo foi visto no terraço da casa que tem com vista para o Porto do Funchal, o Hotel Pestana CR7 e o museu homónimo, antes de visitar Dolores, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Por volta da uma da tarde, o futebolista entrou pela zona da morgue, acompanhado pelo irmão Hugo Aveiro, pouco depois das irmãs Elma e Katia.