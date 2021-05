Cristiano Ronaldo "despacha" carros de Turim para Madrid

Sara Oliveira Hoje às 11:52 Facebook

O vídeo de uma empresa de transportes portuguesa a carregar alguns dos carros de luxo de Cristiano Ronaldo, em Turim, Itália, tornou-se viral. De imediato, muitos adivinharam a saída do craque da Juventus mas, para já, só se sabe que os bólides foram transportados para Madrid, Espanha.

Pouco depois de a imprensa italiana dar conta que Cristiano Ronaldo comprou um exclusivo Ferrari Monza, o futebolista libertou espaço da garagem de Turim, ao "despachar" sete dos seus luxuosos carros para fora de Itália.

Na segunda-feira de manhã, um vídeo da movimentação à porta de casa do jogador português publicado no site "Per sempre calcio" tornou-se viral. Mostrava um camião da transportadora portuguesa Rodo Cargo a carregar alguns dos bólides de CR7.

À Radio Punto Nuovo, um vizinho, Luciana Saroglia, confirmou a ocorrência. "Quando há três anos chegou Ronaldo, vi dois camiões a descarregar carros aqui. Ontem vieram retirá-los, vi Ronaldo a controlar tudo e a falar com os condutores, e não o faziam em italiano", relatou.

Estas movimentações acionaram de imediato os alarmes dos adeptos e, mais uma vez, especulou-se que a saída da Juventus estará para breve, apesar de ter mais um ano de contrato.

Alegadamente, as "bombas" foram transferidas para a casa que o atleta tem na urbanização La Finca, em Madrid, onde passa parte das férias de verão. A coleção de Cristiano Ronaldo tem modelos para todos os gostos mas não para qualquer bolsa, entre Lamborghini, McLaren, Bugatti, Rolls-Royce e Ferrari.