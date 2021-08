Cristiano Ronaldo e as memórias do passado em Manchester

Sara Oliveira Hoje às 17:49 Facebook

Craque afirmou-se em Inglaterra aos 18 anos. Mudou-se para Espanha em 2009 e já somava muitas conquistas no lugar onde agora volta a vestir de vermelho.

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United domina a atualidade e aviva as memórias da sua afirmação na Premier League, até se tornar o melhor jogador do mundo. O futebolista tinha 18 anos quando conquistou o treinador Alex Ferguson, que o quis no plantel dos red devils e que, na atualidade, voltou a pesar na decisão de voltar.

Ao longo dos últimos 12 anos foram várias as vezes que CR7 poderia ter regressado a Old Trafford para vestir novamente de vermelho e a verdade é que, até 2019, teve a casa que comprou com os seus primeiros milhões em Alderley Edge, a 24 quilómetros do estádio. Acabou por vender a mansão por 3,25 milhões de libras (3,64 milhões de euros). Em breve terá que encontrar nova moradia para viver com a namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos Eva, Mateo, Alana e Cristianinho. Essa é uma das principais diferenças em relação ao passado. Aos 36 anos, o craque vive focado na família, quando antes era solteiro e partilhava os dias com o cunhado, José Pereira, e amigos.

A mansão em Alderley Edge, Inglaterra, que Ronaldo manteve até 2019 Foto: Direitos reservados

Nos seis anos em que brilhou no Reino Unido teve apenas duas namoradas assumidas, Merche Romero, em 2006, e Nereida Gallardo, em 2008, mas não se livrou de rumores sobre outros casos. No verão de despedida, antes de se afirmar na capital espanhola, de férias nos Estados Unidos, cruzou-se com a americana Katryn Mayorga, que o acusa de violação num hotel de Las Vegas e exige agora uma indemnização de 64,4 milhões de euros. Ainda ao serviço do Manchester United, entre 2003 e 2009, Ronaldo começou a colecionar carros. Entre eles, um Ferrari 599 GTB Fiorano F, ao volante do qual protagonizou um aparatoso acidente quando, num túnel, a caminho de um treino, a 8 de janeiro de 2009, perdeu o controlo da viatura, sem consequências de maior.

Antes de viajar até Inglaterra, o jogador refugiou-se no apartamento na Avenida da Liberdade, em Lisboa, até porque amanhã tem que se apresentar ao serviço da seleção. Veio acompanhada por Georgina, que também se prepara para uma nova vida no país onde trabalhou como babysitter, em casa de uma família de acolhimento, em Bristol. Agora é como mulher de um ídolo que se instalará nos próximos dois anos, com mais capítulos para juntar ao reality show que tem andado a gravar para a Netflix.