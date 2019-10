Cristiano Ronaldo e Georgina foram “caçar” trufas

NTV Hoje às 16:50, atualizado às 17:04 Facebook

O casal deixou os filhos entregues aos cuidadores e foi, com os amigos, para as matas de Turim à procura de trufas. Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodriguez, foram para as matas de Turim à procura de trufas, relata um jornal italiano. Acompanhados por um grupo de amigos e sem os filhos, o CR7 e Gio aproveitaram da melhor forma a folga do internacional português da Juventus. “Que beleza de Natureza”, escreveu a namorada do CR7 no perfil de Instagram.