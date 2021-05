Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez na Suíça à boleia do trabalho

Sara Oliveira Hoje às 18:17 Facebook

Craque da Juventus gravou um novo anúncio publicitário em Lugano, sem nunca se separar da namorada.

Sem revelarem destino ou localização, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez publicaram imagens a bordo do avião privado do futebolista, aludindo a "momentos de paixão" em viagem. Despertaram a curiosidade de seguidores e alguma imprensa sugeriu que poderiam estar a caminho do Brasil, depois de Katia Aveiro, irmã do craque da Juventus, que vive no Gramado, escrever que os esperava. Na legenda, Georgina apenas colocou a imagem de um chocolate e a verdade é que o casal voou até à Suíça.

De acordo com os jornais italianos, CR7 esteve em Lugano a gravar um novo anúncio publicitário, alegadamente de uma nova marca de roupa. Foi uma viagem em relativo segredo, mas a sua presença na localidade suíça não passou despercebida, juntando muitos fãs à porta do local onde decorreram as gravações, o Centro de Exposições Conza. Uma tentativa infrutífera de ter um autógrafo ou tirar uma selfie, pois o futebolista escapou ao alarido.

Ronaldo soma e segue fora dos relvados, sem perder o foco em campo, até porque a imprensa de Itália também destaca que treinou sempre às ordens do treinador Andrea Pirlo com vista ao duelo de amanhã contra o Milan. Também Georgina não tardou a mostrar-se de volta ao ginásio da casa de Turim, numa altura em que anda já em gravações do reality sobre a sua vida e quotidiano para a Netflix.