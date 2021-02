Cristiano Ronaldo em grande forma aos 36 anos

Sara Oliveira Hoje às 19:52 Facebook

Craque da Juventus faz anos esta sexta-feira. Em Turim, e com jogo contra a Roma, é em família que celebra a data.

Os anos parecem não passar por Cristiano Ronaldo. "É como o vinho do Porto", diz o provérbio, e o jogador português vai confirmando isso mesmo dentro de campo. O craque da Juventus completa esta sexta-feira 36 anos e os factos demonstram que quanto mais velho, melhor. O próprio garante que não pensa na reforma e, em Turim, Itália, todos querem que estenda o contrato até 2023.

Num ano atípico, por causa da pandemia, e mesmo tendo sido infetado pelo vírus, CR7 somou mais recordes ao currículo e continuou a levantar troféus. Esta época soma já 22 golos em 23 jogos e, ainda esta semana, bisou na vitória por 2-1 da Juve contra o Inter, na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, para gáudio de Cristianinho, o filho mais velho, que festejou em casa como se estivesse no estádio.

Amanhã é dia de festa, mas não há espaço para grandes folias. Além de Itália estar sob fortes restrições por causa da covid-19, Ronaldo também joga ante a Roma. Mas há tempo para os mimos da família da namorada Georgina Rodríguez aos filhos, com destaque para os mais novos, Eva, Alana e Mateo. Na semana passada, com a ajuda do pai, as crianças fizeram desenhos para o aniversário da jovem argentina, e agora é a vez de ela retribuir.

No ano passado, Ronaldo foi surpreendido pela namorada, que juntou alguns amigos num conhecido restaurante de Turim. À porta, o futebolista também tinha o presente de Georgina: um jipe Mercedes-AMG G 63 de 585 cv. O evento contou ainda com a atuação de uma jovem artista holandesa, Sera de Bruin.