Cristiano Ronaldo junta-se à família para celebrar aniversário da sobrinha

Sara Oliveira Hoje às 15:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A sobrinha mais velha de Cristiano Ronaldo fez 21 anos e a família juntou-se para celebrar. À margem da pandemia, Alicia Aveiro teve direito a bolo e aos "Parabéns a você", rodeada dos pais, tios e alguns amigos, além da avó Dolores Aveiro.

"Este foi o aniversário da minha querida sobrinha. Família, amigos, amor e sempre unidos", partilhou Elma Aveiro no Instagram, onde publicou um vídeo da festa no qual se vê o craque da Juventus e a namorada, Georgina Rodríguez, quase em primeiro plano.

Ainda na Madeira, por causa do novo coronavírus, Ronaldo e Georgina estão instalados na quinta no Caniçal, com os quatro filhos, depois de terem passado as primeiras semanas com a restante família no prédio do futebolista no Funchal, mas não quiseram deixar de estar com Alicia numa noite especial.

Além do tio famoso, a jovem contou ainda com a princesa da avó paterna, Dolores Aveiro, que parece estar praticamente recuperada do AVC sofrido no início de março e que, segundo a própria, "não passou de um susto".

O regresso a Turim deve estar para breve, pois a Juventus já anunciou os planos para voltar ao trabalho, mas até lá é na ilha onde nasceu que Cristiano vai aproveitando para manter a forma, matar saudades e também desfrutar das brincadeiras com Eva, Alana, Mateo e Cristianinho, a quem tem dedicado grande parte das atenções.