Cristiano Ronaldo mascara-se para festejar o Halloween [vídeo]

Cristiano Ronaldo vestiu-se a rigor para festejar o Halloween, esta sexta-feira, e desfilou pelo centro de treinos da Juventus. O internacional português optou por um fato de palhaço, que faz parecer duas pessoas. Apesar do esforço, não foram muitos os colegas da Juventus que se assustaram com o disfarce. O disfarce de Cristiano Ronaldo foi revelado num vídeo partilhado pelo próprio, no perfil de Instagram. View this post on Instagram Happy Halloween everyone 🎃👻 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Oct 31, 2019 at 5:09am PDT LEIA TAMBÉM: Filhas de Cristiano Ronaldo conquista fãs com tanta ternura