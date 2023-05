Cristiano Ronaldo partilha "momentos felizes em família"

Sem reagir às notícias sobre a alegada operação ao apêndice de Alana Martina, Cristiano Ronaldo mostrou-se, esta sexta-feira, divertido com a companheira, Georgina Rodríguez, e os filhos Eva, Mateo e Bella. "Momentos felizes em família", resumiu o craque

Quando continuam a circular os mais variados rumores que os visam, Cristiano e Georgina deixam transparecer que nada os afeta, focando-se no trabalho e na vida família.

Além de se mostrar sorridente e a treinar ao serviço do Al-Nassr, contrariando as notícias que o dão como descontente, o futebolista português também se mostra animado e a brincar com os filhos.

"Momentos felizes em família", partilhou, esta sexta-feira, descrevendo as muitas brincadeiras que marcam a sua tarde na mansão em Riade, na Arábia Saudita.

Ora com Eva e Mateo, de quase seis anos, ou a pequena Eva, de apenas um ano, sob o olhar atento da companheira, Georgina Rodríguez, CR7 aproveitou o tempo livre para se divertir na piscina.

Nas imagens publicadas no Instagram, faltam apenas Cristianinho, de 12 anos, talvez por estar nas aulas, e Alana Martina, de cinco, que foi alegadamente operada, no início da semana, ao apêndice. Assim avançaram alguns meios, sem qualquer confirmação oficial.