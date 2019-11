Cristiano Ronaldo surpreende na passadeira vermelha dos MTV European Music Awards

NTV Hoje às 10:41, atualizado às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez desfilaram juntos na passadeira vermelha dos MTV Europe Music Awards, no domingo, em Sevilha, Espanha. Apesar de ter sido anunciada a presença de Georgina no evento, o internacional português surpreendeu os fãs ao surgir ao lado da companheira. O casal destacou-se ainda pelos visuais arrojados, desde o vestido azulão da modelo espanhol até o fato vermelho do jogador da Juventus. No perfil de Instagram, Cristiano Ronaldo registou o momento em que posou para as câmaras ao lado de Georgina Rodríguez. “O espetáculo começa com amor”, escreveu na publicação. View this post on Instagram The Show […]