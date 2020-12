Cristiano Ronaldo "veste" a magia do Natal e até as filhas estranham

Sara Oliveira Hoje às 20:51 Facebook

Twitter

Partilhar

É em Turim, Itália, que o craque português da Juventus passa o Natal, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez e dos quatro filhos. Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo desejou boas festas aos fãs com uma imagem em que toda a família posa com pijamas com a condizer com a quadra.

"Desejamos-lhes um Feliz Natal!!! Cheio de amor, saúde e alegria", escreveu Cristiano Ronaldo no "postal" que publicou, na noite desta quinta-feira, no Instagram.

Divertido e bem acompanhado por Georgina e pelos filhos Eva, Alana, Mateo e Cristianinho, o futebolista mostrou-se muito divertido antes da ceia, em Turim.

Na fotografia que partilhou, CR7 parece surpreender Eva e Alana. Estupefactas, as meninas olham para o pai que, além de estar a rir, exibe uma bandolete com árvores de Natal.

Georgina também usou a mesma imagem para expressar votos de saúde e amor a todos os seguires. Nas histórias, compartilhou vídeos nos quais surge a dançar com as crianças ao som de músicas natalícias.