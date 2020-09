Cristina e RAP são os mais populares da TV

Sara Oliveira Hoje às 09:00 Facebook

Apresentadora da TVI subiu ao topo das preferências dos portugueses. No universo masculino, o humorista manteve-se na liderança.

Cristina Ferreira faz questão de salientar ao JN que o seu percurso "é feito lado a lado com o público" e não tem dúvidas de que são os seus fãs "que fazem a "Cristina" da televisão" e a tornam a personalidade feminina mais popular da televisão, segundo uma sondagem Aximage realizada para o JN.

Ricardo Araújo Pereira responde que a mulher e as filhas reagiram "com incredulidade" aos resultados do inquérito, que apurou que o humorista é a figura masculina da TV com que os portugueses mais simpatizam: ""Os portugueses que venham viver contigo cá para casa quinze dias que isso passa-lhes logo", acabaram de me dizer".

Os dois ficaram no topo das preferências na consulta, conduzida entre os dias 12 e 15 de setembro, antes da estreia do "Dia da Cristina", na TVI, e do início da segunda temporada de "Isto é gozar com quem trabalha", na SIC.

Há dois meses, numa sondagem Aximage semelhante, mas com escolhas feitas a partir de uma lista de personalidades, Clara de Sousa ficou em primeiro lugar no universo feminino. Na altura, a pivô da SIC mostrou-se surpreendida, pois esperava que "a mulher mais popular da televisão portuguesa fosse do entretenimento e não da informação". Parecia adivinhar a nova ronda do inquérito, que desta vez não forneceu aos inquiridos uma pré-seleção de figuras conhecidas.

À pergunta "Qual a figura masculina/feminina da televisão portuguesa de quem mais gosta/com simpatiza?", 25% dos portugueses escolheram espontaneamente, entre as mulheres, Cristina Ferreira. Com 9% de votos, Clara ficou desta vez em segundo lugar.

A nova acionista da TVI só perdeu para a jornalista na faixa etária com mais de 65 anos. Catarina Furtado (RTP) entrou para rol das escolhas, colocando-a no top 5 e empatando com Filomena Cautela (RTP) e Júlia Pinheiro (SIC). Cada uma somou 4% de favoritismo.

No campo masculino, RAP bisou na liderança, granjeando 25% das preferências. Seguiram-se Rodrigo Guedes de Carvalho (9%) e José Rodrigues dos Santos (8%). Ex aequo, com 3%, José Alberto de Carvalho e Manuel Luís Goucha dividiram as quarta e quinta posições.