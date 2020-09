Cristina Ferreira a todo o vapor para o novo programa

Sara Oliveira Hoje às 07:37 Facebook

Nos estúdios da Plural, em Bucelas, trabalhos continuam de "manhã, tarde e noite".

Cristina Ferreira assumiu oficialmente as funções e, é com expetativa, que o público aguarda a estreia do seu novo programa. As obras do estúdio de o "Dia de Cristina" continuam a todo o gás para que aconteça a qualquer momento e quando a anfitriã decidir.

Na primeira grande entrevista que deu, em pleno "Jornal das 8", no passado domingo, depois do regresso à estação de Queluz de Baixo, Cristina não se comprometeu com prazos, mas garantiu que, antes, voltará ao "Você na TVI" para "ao lado do Manuel encerrar um ciclo e uma dupla". Adiantou ainda que "está para muito breve e o "Dia da Cristina" esteja logo a seguir", e a verdade é que ainda não marcou presença no formato matinal.

Segundo fonte próxima, inicialmente o formato tinha esta sexta-feira como data de arranque. Os trabalhos continuam "manhã, tarde e noite", embora não seja provável que o cenário esteja pronto a tempo. Não havendo uma surpresa de última hora, a estreia "deverá ser no dia 23, quarta-feira". Até lá, continua a preparar tudo ao pormenor com a cumplicidade dos homens de confiança: o realizador João Patrício e o diretor de produção André Manso.

Sobre o que vai oferecer ao telespectador, a anfitriã apenas revelou que "é tudo o que a Cristina quiser" e "não é sempre o mesmo dia". "Começa cedo e acaba tarde. E terá os convidados, a gente, as pessoas que eu gosto de entrevistar e que gosto de iluminar. Gosto muito de iluminar pessoas e é isso que vou fazer também no programa", acrescentou a apresentadora, despertando mais a curiosidade.