Cristina Ferreira aposta em novo reality show para o verão

Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI quer conquistar audiências com programa importado da Holanda. Ainda não está definido quem o vai apresentar.

Embalada pelo sucesso da primeira semana da novela "Festa é festa", por ela idealizada, Cristina Ferreira começa a revelar outros trunfos para conquistar audiências para a TVI. Sem data de estreia, mas já confirmado, prepara um novo reality show para o verão.

A estação de Queluz de Baixo adquiriu anteontem os diretos de "Let love rule" para Portugal, que será o quinto país a adaptar o formato originário da Holanda - onde a terceira edição tem alcançado audiências muito acima da média - e assinado por John de Mol. A vontade de o trazer foi de Cristina, pois "a TVI tem no seu histórico unir pessoas e celebrar o amor". "Somos a televisão dos reality shows e com este programa vamos dar oportunidade a muitos portugueses de encontrarem o seu par. Depois de muitos meses de solidão, em que as relações ficaram fragilizadas, chegou a altura de promovermos encontros", declarou a diretora de Entretenimento e Ficção. Satisfeito com o acordo, o diretor de operações do entretenimento global da ITV Studios no Reino Unido, Arjan Pompeu, refere que "o programa é perfeitamente adequado para distribuição em plataformas lineares e a TVI vai aproveitar essa tendência".

O programa por cá será produzido pela Shine e vai testar casais que não se conhecem, entre candidatos de todas as idades que procuram o "verdadeiro amor", lê-se em comunicado, acrescentando que "cada casal, formado de acordo com critérios de compatibilidade, entra na experiência de forma invulgar: duas pessoas, que não se conhecem, vão viver juntas numa casa de sonho". Quando a novidade foi anunciada, Cristina Ferreira também foi apontada como apresentadora, mas depressa foi esclarecido que ""Let love rule" ainda não tem apresentação definida". Nas redes sociais e blogues virados para assuntos de televisão, os internautas apostam na dupla Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua ou Mafalda Castro.