Cristina Ferreira aproveita fim-de-semana de luxo no Douro

Cristina Ferreira fez as malas para um fim-de-semana de descanso num hotel de luxo no Douro. A apresentadora está a aproveitar alguns dias de descanso no hotel Six Senses Douro Valley, em Lamego, como a própria revelou num vídeo publicado nos InstaStories. Nas imagens, Cristina Ferreira abre as portas da varanda da suíte em que está hospedada para mostrar a vista do quarto. No perfil de Instagram, a profissional da SIC também publicou algumas fotografias enquanto passeava pela cidade. View this post on Instagram Lamego. Fica ainda mais bonito com este tempo. Já aqui estive nas festas com milhares de […]