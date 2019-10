Cristina Ferreira desfruta de pausa nos Emirados Árabes Unidos

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 12:05 Facebook

Cristina Ferreira fez as malas e viajou até Ras al-Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, para aproveitar alguns dias de descanso. Depois de uma semana agitada a apresentar a XXIV gala dos Globos de Ouro e um casamento n’”O Programa da Cristina”, a apresentadora fez uma pausa e, esta quinta-feira, viajou até aos Emirados Árabes Unidos, onde ficou hospedada no luxuoso hotel The Ritz-Carlton, no deserto Al Wadi, em Ras al-Khaimah. No perfil de Instagram, Cristina Ferreira já revelou as primeiras fotografias da viagem. “Dizem que já está bom tempo agora. Estão 40 graus. Imaginem em agosto”, escreveu na descrição. View […]